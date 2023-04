Aserbeidschaner war seit gut drei Monaten illegal in Deutschland

Polizeibeamte stellen bei einer Verkehrskontrolle in Günzburg zwei Delikte fest. Dabei hatte ein Autofahrer seine Gesundheit riskiert.

Aufmerksamen Beamten der Verkehrspolizei Günzburg fiel am Mittwochmittag im Stadtgebiet von Günzburg ein Auto mit Überführungskennzeichen auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges bestätigte sich der gute „Riecher“ der Beamten. Der aserbaidschanische Beifahrer hielt sich unerlaubt in Deutschland auf, sein Visum war bereits am 27. Dezember abgelaufen, so dass er sich seit dieser Zeit unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hat. Der Mann muss umgehend ausreisen und erhält eine Anzeige wegen illegalen Aufenthalts. Zudem war der Fahrer des Autos nicht angegurtet. Er hatte den Gurt hinter seinem Rücken ins Gurtschloss eingeführt. Bei einem Unfall hätte er sich einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Wegen dieses vorsätzlichen Verstoßes gegen die Anschnallpflicht musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (AZ)