ASM-Jugend begeistert mit Konzert im Günzburger Forum

Nach einer intensiven fünftägigen Lehrgangswoche in Bliensbach haben 82 junge Musikerinnen und Musiker des ASM-Bezirks 12 beim Konzert in Günzburg begeistert.

82 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk 12 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) haben in der Woche nach Ostern an der arbeitsintensiven 38. Lehrgangswoche in Bliensbach teilgenommen. 53 von ihnen haben sich den Bläserprüfungen D1 und D2 gestellt, alle haben bestanden.

Die D1-Lehrgangsbesten sind Eva Berchtold (Trompete, Musikschule Gundremmingen/ Offingen/ Rettenbach), Annelie Schwarz (Trompete, Musikschule Gundremmingen/Offingen/Rettenbach), Johanna Wank (Klarinette, Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried), Valentin Zeller (Trompete, Musikschule Gundremmingen/Offingen/Rettenbach) und Lena Sauter (Trompete, JBO Bibertal). Die D2-Lehrgangsbesten sind Johanna Veit (Klarinette, GV Eintracht Autenried), Carolin Stöckle (Klarinette, Blasorchester Kötz) und Max Jost (Euphonium, Blasorchester Kötz). Gleichzeitig konnten 29 Mitglieder des Bezirksjugendorchesters ihr musikalisches Können weiter vertiefen.

400 Gäste bei ASM-Konzert im Günzburger Forum

Zum Abschluss veranstalteten das Lehrgangsorchester und das Bezirksjugendorchester im Günzburger Forum am Hofgarten ihr Abschlusskonzert. Mit "Utopia" von Ryan Meerboer eröffnete das Lehrgangsorchester mit Dirigent Tizian Foag, er ist einer der drei Bezirksjugendleiter, den Konzertnachmittag. Mit "Arabian Nights" wurden die rund 400 Gäste von den D1-Nachwuchsmusikern unter der Leitung des stellvertretenden Bezirksdirigenten Reiner Hammerschmidt ins Reich von Aladin entführt. Dirigent Tizian Foag und die 45 D1-ler im Alter von elf bis 18 Jahren ließen das Publikum mit "Spider Man" sodann nach Amerika springen, wo sie mit dem wiederum von Johnnie Vinson bearbeiteten "Baby Shark" das Programm gekonnt fortführten.

Das Lehrgangsorchester (Bild) begeisterte nach den Probentagen in Bliensbach beim gemeinsamen Konzert mit dem Bezirksjugendorchester im Günzburger Forum am Hofgarten. Auf die Nachwuchs-musikerinnen und -musiker sei der gesamte ASM-Bezirk 12 stolz, sagte Bezirksvorsitzender Robert Strobel. Foto: Nathalie Lenzer

Nach dem Empfang der D1-Urkunden und -Abzeichen aus den Händen der Lehrgangs-Organisatoren Bezirksjugendleiterin Nathalie Lenzer, Bezirksjugendleiter Tizian Foag, Bezirksdirigent Chris Weng und dem stellvertretenden Bezirksdirigenten Reiner Hammerschmidt führten die D1-Prüflinge ihre Fans mit "Groovy – 8" von Randall Standridge zurück in den Mod-Style der 1960er-/70er-Jahre. Wieviel Rhythmus im Blut sie haben, zeigten die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker, "auf die der gesamte ASM-Bezirk 12 stolz ist", so Bezirksvorsitzender Robert Strobel, bei ihrer Zugabe, wo sie als 45 Blues Brothers im Forum lang anhaltenden Applaus auslösten.

Der ASM ist stolz auf den Nachwuchs: Piraten auf der Bühne

Im zweiten Programmteil zog das 2018 auf Initiative von Bezirksdirigent Chris Weng ins Leben gerufene Bezirksjugendorchester, ergänzt um die acht erfolgreichen D2-Prüflinge, das Publikum in seinen Bann. Mächtig erstürmten die Musikerinnen und Musiker im Alter von 13 bis 24 nach ihren Probentagen im Schullandheim Bliensbach mit "Bella Ciao" als italienische Partisanen die Bühne. Mit "Pirates of the Caribbean Medley", einem Arrangement von Kazuhiro Morita, hatte Captain Jack Sparrow, alias Bezirksdirigent Chris Weng, mit seiner 37-köpfigen Piratenmannschaft das Forum dann geentert. Mit "Encanto" und "Cinderella´s Dance" folgten zwei weitere, voller Spielfreude vorgetragene Filmmusik-Titel.

Wie sehr die Mitglieder des Bezirksjugendorchesters die Arbeit des Bezirksdirigenten schätzen, kam nicht nur in dem humorig gestellten Antrag – knieend – von Moderator "Tubalukas" an Chris Weng "Willst Du mit mir – einen Schneemann bauen?" zum Ausdruck, mit dem er den letzten Titel des BJO, ein Arrangement zur Filmmusik "Die Eisprinzessin“, ansagte. "Symphonic Highlights from FROZEN“, beeindruckend gewaltig und einfühlsam vorgetragen, war dann erwartungsgemäß doch nicht das Schlussstück, denn das Publikum forderte lautstark eine Zugabe. (AZ)