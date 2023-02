Günzburg

Auch gegen Security-Mitarbeiter der Disco Puls wird ermittelt

Die Diskothek Puls am Autohof in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg. Immer wieder wird die Polizei am Wochenende dort zu Einsätzen gerufen.

Plus Nicht nur Partygäste, auch die Männer des Sicherheitsdienstes im Puls in Günzburg waren in vergangener Zeit in Streitigkeiten involviert. Der Betreiber schweigt.

Eigentlich sind sie dafür da, um diejenigen rauszuwerfen, die die gute Feieratmosphäre stören – etwa, weil sie zu betrunken sind, pöbeln oder sogar handgreiflich werden. In der Diskothek Puls in Günzburg sollen allerdings auch die Männer am Einlass, deren Aufgabe es ist, für Sicherheit zu sorgen, in solche Vorfälle verwickelt gewesen sein. Der ein oder andere Mitarbeiter des Security-Dienstes stand sogar schon vor Gericht.

