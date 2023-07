Günzburg

16:30 Uhr

Auf Günzburgs erster Fahrradstraße haben Radler jetzt Vorfahrt

Rechtzeitig zum Start des Günzburger Stadtradelns wurde die erste Fahrradstraße offiziell eingeweiht. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (mit der roten Hose) radelte die Strecke ins Birket selbst am Morgen mit ab. An alle Verkehrsteilnehmer verteilte die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer (rechts mit Korb) Brezen.

Plus Die Strecke entlang des Stadtbachs bis ins Birket ist jetzt offiziell eingeweiht. Für Rad- und Autofahrer bedeutet der neue Straßentyp eine große Umgewöhnung.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Kurz vor dem Startschuss zum Günzburger Stadtradeln ist am Montag Günzburgs erste Fahrradstraße eingeweiht worden. Auf einem etwa 950 Meter langen Streckenabschnitt entlang des Stadtbachs bis zum Riemweg im Birket haben nach dreimonatiger Bauzeit ab sofort Radfahrende Vorfahrt. Nicht nur Dutzende von Berufstätigen und Neugierigen waren an diesem Morgen radelnd unterwegs, auch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig schwang sich selbst in den Sattel und testete diesen neuen "Straßentyp". Auf dem Weg zur Fahrradstadt Günzburg 2025 sei man mit der Fahrradstraße einen wichtigen Schritt weitergekommen, freute er sich. Nachdem hier jahrzehntelang andere Verkehrsregeln gegolten hätten, müssten ab jetzt alle umdenken. "Gegenseitiges Rücksichtnehmen ist in der nächsten Zeit besonders wichtig."

Das Ziel ist klar vorgegeben: Günzburg möchte sich die Prädikate Fahrradstadt Günzburg 2025 und fahrradfreundliche Kommune anheften. Dafür hat der Stadtrat 2021 extra ein Radverkehrskonzept beschlossen und in Teilen schon umgesetzt. Bei mehreren Straßenumbauten wurde verstärkt an die Radfahrer gedacht. Die Stadt ging noch einen Schritt weiter und hat im März begonnen, die erste Fahrradstraße auszuweisen. Bewusst habe man die Priorität auf diese Route gelegt, die von der Innenstadt entlang des Stadtbachs ins Birket führt. Stadtbaumeister Georg Dietze hatte bereits im Vorfeld betont, dass es sich zum einen um eine Route mit klarer Struktur handle, die nicht um 1000 Ecken führe und somit unkomplizierter als andere Strecken zur Fahrradstraße umfunktioniert werden könne. Zum anderen sei in Richtung Birket der Anteil der Radler groß, man binde die Stadtteile Nornheim und Leinheim an und für viele Kinder werde der Schulweg viel sicherer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen