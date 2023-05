Auf nasser Fahrbahn gegen Betonmauer geprallt

Ein junger Autofahrer verliert vor dem Mühlwegtunnel in Günzburg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Unfall hat er noch Glück im Unglück.

Aufgrund nasser Fahrbahn ist ein junger Autofahrer am Freitag gegen 19 Uhr auf der B16 in Günzburg kurz vor dem Mühlwegtunnel ins Rutschen gekommen. Laut Polizei verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen eine Betonmauer. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)