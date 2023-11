Auffahrunfall: 25-Jähriger wird leicht verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer muss in Günzburg verkehrsbedingt anhalten. Weil ein hinter ihm fahrendes Auto auffährt, wird der junge Mann verletzt.

Am Montagmorgen ist es bei der Einmündung von der Schützenstraße in die Schlachthausstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 25-jähriger Autofahrer in die Schlachthausstraße in Richtung Leipheim abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihm fahrender 35-jähriger Mann erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden Wagen auf. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro. (AZ)