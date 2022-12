Auffahrunfall an verkehrsreicher Kreuzung in Günzburg

Durch die Ulmer Straße in Günzburg quälen sich täglich tausende Autos. Dort gab es an der belebtesten Kreuzung einen Auffahrunfall mit Sachschaden.

In der Ulmer Straße in Günzburg ereignete sich am Mittwochvormittag an der auch aufgrund der Umleitungsstrecke stark frequentierten Kreuzung am Pfarrhofplatz ein Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben musste eine 50-jährige Frau ihr Fahrzeug in der Ulmer Straße im Bereich der Kreuzung Stadtberg/Ulmer Straße/Schlachthausstraße/Pfarrhofplatz verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihr nachfolgende 62-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 50-Jährigen auf. Bei diesem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. (AZ)