Auffahrunfall auf GZ18 ohne Versicherungsschutz

Bei einem Auffahrunfall bei Günzburg haben Polizisten am Donnerstag ein Auto festgestellt, das ohne Zulassungsplakette unterwegs war. Nach Angaben der Polizei befuhren gegen 17.10 Uhr eine 45-Jährige und eine 58-Jährige die Kreisstraße GZ 18 von Wasserburg kommend in Richtung B16. Hierbei musste die 58-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Die ihr nachfolgende 45-Jährige bemerkte das laut Pressebericht jedoch zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die am Pkw der 45-Jährigen angebrachten Kennzeichen über keine Zulassungsplakette verfügten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die 45-Jährige die entstempelten Kennzeichen an dem Auto angebracht hatte, um es zu sich nach Hause zu überführen. Nachdem für den Wagen somit auch kein Versicherungsschutz bestanden hat, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung sowie eines Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung ein. (AZ)