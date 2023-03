Auffahrunfall auf verkehrsreicher Straße in Günzburg

Immer wieder kracht es auf der Ulmer Straße in Günzburg, durch die täglich eine Blechlawine rollt. Nun gab es einen Auffahrunfall mit Sachschaden.

In der Ulmer Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Laut Polizeiangaben musste ein 48-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Eine 36-jährige Frau, die hinter ihm fuhr, erkannte das zu spät und fuhr auf den Wagen des 48-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand nach Einschätzung der Polizei in Günzburg ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)