Auffahrunfall in der Ulmer Straße

In Günzburg ereignete sich am Dienstagmittag ein Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag kam es gegen 13 Uhr in der Ulmer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 80-Jähriger bremste verkehrsbedingt ab, was ein nachfolgender 49-Jähriger zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)