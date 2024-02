Auffahrunfall in Günzburg: Betriebsstoffe laufen aus

Glimpflich ausgegangen ist ein Auffahrunfall in Günzburg. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Straßenmeisterei und Feuerwehr mussten anrücken.

An der Einmündung der Sankt-Erhard-Straße in die Staatsstraße2028 ist es am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin war in Fahrtrichtung Burgau unterwegs, wollte an der Einmündung von der Staatsstraße in die Sankt-Erhard-Straße abbiegen und verlangsamte dafür ihre Geschwindigkeit. Das berichtet die Polizei Günzburg. Ein nachfolgender 22-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 40-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Da aus einem der beschädigten Autos Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr Günzburg, sowie die Straßenmeisterei hinzugezogen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)