Mit Falschangaben Corona-Überbrückungshilfen beantragt

Plus Wegen Subventionsbetrug stand eine Restaurantinhaberin aus dem nördlichen Landkreis Günzburg vor Gericht in Augsburg. Die Verhandlung nahm eine überraschende Wende.

Viermal hatte die Inhaberin eines Restaurants im nördlichen Landkreis im vergangenen Jahr sogenannte Corona-Überbrückungshilfen beantragt und darin versichert, dass ihr Betrieb sich bis zum Stichtag, dem 31. Dezember 2019, nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand. Insgesamt erfolgten Auszahlungen staatlicher Zuschüsse in Höhe von rund 52.000 Euro.