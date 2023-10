Mit Tobias Bühler gibt es nur einen Bezirksrat aus dem Kreis Günzburg

Plus Friedrich Holzwarth (AfD), der am Sonntag ein aussichtsreiches Erststimmen-Ergebnis verbuchte, hat sich gegen die innerparteiliche Konkurrenz nicht durchsetzen können.

Es bleibt dabei: Tobias Bühler, der bei der Bezirkswahl unter den zwölf Direktkandidaten die meisten Stimmen im Landkreis Günzburg erhielt (36,2 Prozent), ist der einzige Vertreter aus dem Kreis im neuen schwäbischen Bezirkstag. Damit hat sich weder die Anzahl der Bezirksräte aus dem Landkreis Günzburg noch die Parteizugehörigkeit des einzigen Bezirkstags-Vertreters ( CSU) geändert. Die Person aber schon: Der Gundremminger Bürgermeister mit Wohnsitz in Offingen folgt auf Stephanie Denzler ( Günzburg), die nicht wieder angetreten war.

Er kommt nicht rein in den Bezirkstag: Friedrich Holzwarth (AfD).

Hoffnungen auf einen weiteren Sitz durfte sich Friedrich Holzwarth (Leipheim) machen. Der AfD-Mann war mit 22,1 Prozent am Sonntag unter den Direktbewerbern nach Bühler der Zweitplatzierte. Doch die innerparteiliche Konkurrenz hatte noch mehr Gesamtstimmen (Erststimmen als Direktkandidat und Zweitstimmen aus den anderen zwölf schwäbischen Stimmkreisen) zusammengebracht. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte die Regierung von Schwaben am späten Mittwochnachmittag mit, dass nach dem vorläufigen Ergebnis auf Holzwarth insgesamt 21.637 Stimmen entfallen sind.