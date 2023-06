Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Dialogforum verabschiedet Kriterienkatalog

Im Dialogforum in Leipheim geht es um neue Kriterien, die die Trassenauswahl für die Neubaustrecke der Bahn beeinflussen werden, etwa der CO₂-Ausstoß während der Bauphase.

Die zehnte Sitzung des Dialogforums Ulm– Augsburg am Montag war eine wegweisende im Hinblick auf die Trassenauswahl der neu geplanten ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg. Unter anderem wurde der zugehörige Kriterienkatalog verabschiedet. Es gibt neue Faktoren, die bei der Entscheidung für oder gegen eine Trasse eine Rolle spielen werden. Vier mögliche Gleisvarianten stehen zur Auswahl für die neue Strecke. Welche davon die Bahn bevorzugt, soll sich 2024 herausstellen. Denn Anfang 2025 will die Deutsche Bahn dem Bundestag einen beschlussreifen Trassenvorschlag unterbreiten.

Es war November 2022, als das Trassenauswahlverfahren dem Dialogforum erstmals vorgestellt wurde. Diese Gruppierung ergänzt als Teil der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bahnprojekt die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren. Es fungiert laut eigenen Angaben als Gremium, in dem Vertreter der betroffenen und beteiligten Gruppen und Institutionen zusammenkommen und sich einbringen können. Über mehrere Wochen konnten zuletzt die Mitglieder der beiden Gremien Dialogforum und Projektkoordinierungsrat Hinweise zum Kriterienkatalog einbringen. Diese wurden laut Pressemitteilung von Expertinnen und Experten untersucht und bei zwei Workshops im Mai und Juni gemeinsam diskutiert.

Kriterienkatalog ist für die Beurteilung der Trassen wichtig

Aus den Diskussionen gingen drei neue Teilkriterien hervor: Der Kriterienkatalog wird im Fachbereich „Raum und Umwelt“ um die Teilkriterien „Regionale Erschließung“, „Jagd“ und „CO₂-Betrachtung während der Bauphase“ ergänzt. Laut Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei diesen drei Aspekten um Vorschläge, die von der Bürgerliste Zusmarshausen kamen. Beim Punkt "regionale Erschließung" sollen unter anderem Regionalhalte nicht mehr nur an der orangefarbenen Autobahntrasse geprüft werden, sondern an allen vier Trassen. Auch die anderen beiden Faktoren könnten Folgen für die Entscheidung mit sich ziehen. Von Beginn dieses Projekts an wird von Bürgerinitiativen beispielsweise auf die Emissionen während des jahrelangen Ausbaus und die Folgen für die Klimaziele hingewiesen.

Textgalerie Was ist das Dialogforum? 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Forum setzt sich aus einem breiten Kreis der am Projekt beteiligten Organisationen und Institutionen, wie den Städten, Kommunen, Landkreisen, Fahrgast-, Verkehrs-, Planungs-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsverbänden sowie Umwelt- und Naturschutzverbänden und der Deutschen Bahn AG zusammen. Es soll die Interessen der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure repräsentieren.

Aus der Arbeit des Dialogforums können sich zudem Workshops ergeben, welche sich einzelnen Themen vertieft widmen.

Die Treffen des Forums regelmäßig statt und werden durch eine externe Moderation geleitet. Die Ergebnisse werden dokumentiert und auf der Projektwebsite www.ulm-augsburg.de transparent zur Verfügung gestellt.

Die Presse ist bei diesen Sitzungen nicht eingeladen.

Der Kriterienkatalog bildet die Grundlage für die anstehende Bewertung der unterschiedlichen Varianten im Trassenauswahlverfahren. Er umfasst rund 30 Kriterien, die in drei Fachbereiche gegliedert sind: „Verkehr und Technik“, „Raum und Umwelt“ sowie „Kosten“. In diesen Fachbereichen gibt es Hauptkriterien, die sich wiederum aus Teilkriterien zusammensetzen. Die Ziele werden innerhalb der Teilkriterien mithilfe von Indikatoren messbar und damit bewertbar gemacht. Für die Indikatoren wird der Grad der Zielerfüllung fachlich bewertet und in Form von Punkten (1-5) für jede Variante eingebracht. So sind diese anschließend bezüglich ihrer Auswirkungen auf Mensch und Natur objektiv vergleichbar.

29 Bilder Vor Ort: Die neuen ICE-Trassen von Ulm bis Augsburg im Blick Foto: Bernhard Weizenegger, Marcus Merk, Andreas Lode, Andreas Brücken, Sophia Huber

Grundlage für die Definition der Ziele sind insbesondere gesetzliche Vorgaben, Richtlinien oder Normen. Durchgeführt wird das Verfahren von der Universität Innsbruck. Nach der Gewichtung der einzelnen Kriterien durch die Mitglieder der Gremien nehmen Schall-, Strecken- sowie Umweltplanerinnen und -planer die fachliche Beurteilung der Varianten vor, erklärt die DB.

Nächste Sitzung des Forums zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg ist im Oktober

Der Kriterienkatalog wurde in der Sitzung am Montag verabschiedet. Markus Baumann, Gesamtprojektleiter des Bahnprojekts Ulm-Augsburg, berichtete anschließend über aktuelle Entwicklungen aus dem Projekt. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat die Deutsche Bahn mit Fahrplan-Studien zu den Auswirkungen des Deutschlandtakts auf die Kapazitäten in den Bahnhöfen Ulm und Augsburg beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Ulm und Augsburg im Zielfahrplan des Deutschlandtakts, also in den Jahren nach 2030, stark belastet sein werden. Daher muss teilweise noch nach Lösungen gesucht werden, so die Mitteilung des Dialogforums.

Das nächste Dialogforum findet im Oktober 2023 statt. Bei dieser elften Sitzung wird die Vorgehensweise zur Gewichtung der Kriterien erläutert. Alle weiteren Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.ulm-augsburg.de. (AZ, sohu)