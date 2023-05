Günzburg, Augsburg

18:00 Uhr

Was macht eigentlich Ottmar Frimmel?

Ottmar Frimmel (mit Hut) zeigte den Besucherinnen und Besuchern des Volkshochschul-Ausflugs den Augsburger Zoo und welche Arbeit dahintersteckt. Am Sonntag wird der ehemalige Naturschutzbeauftragte des Landkreises Günzburg über das Riesengürteltier informieren.

Plus Der frühere Naturschutzbeauftragte des Landkreises Günzburg hat es nicht so mit dem Ruhestand. Jetzt gibt er Interessierten Einblicke in die Arbeit des Augsburger Zoos.

Die Natur ist viel zu großartig, als dass man von ihr lassen könnte. So sieht es jedenfalls Ottmar Frimmel, der frühere Naturschutzbeauftragte des Landkreises Günzburg, der erst vor wenigen Monaten aus Altersgründen seine Laufbahn in der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt beendet hat.

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an: Das ist der Titel eines Gassenhauers von Udo Jürgens. Und Frimmel nimmt das wörtlich. Anstelle von Bachmuschel, Weißstorch und Fledermaus hält er sich jetzt – zeitweise jedenfalls – in der Nähe von Löwen, Elefanten und Breitmaulnashörnern auf. Keine falschen Schlüsse ziehen: Frimmel, der im Landkreis Neu-Ulm lebt, ist nicht nach Afrika verzogen. Er ist ein neuer Mitarbeiter des Augsburger Zoos und versucht, Interessierten die Welt der Tiere nahezubringen. Dabei gelingt es ihm gelegentlich, seine Besuchsgruppe hinter die Kulissen blicken zu lassen. Eine exklusive Tierfütterung ist schon mal drin.

