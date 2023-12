Aus dem Zug gestoßen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein unbekannter Täter hat einen Bahnfahrer aus dem Zug gestoßen. Die Polizei setzt nun auf Hinweise von Zeugen, die am Mittwochmorgen ebenso am Bahnhof waren.

Am Morgen des Nikolaustags ist ein junger Mann am Bahnhof Opfer eines körperlichen Angriffs geworden. Der 23-Jährige wurde laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 08.22 Uhr beim Versuch in den Zug zu steigen, von einer ihm nicht bekannten Person zurückgestoßen, sodass er auf dem Bahnsteig zu Boden fiel. Hierdurch verletzte sich der Mann am Rücken. Sollten andere Bahnkunden den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, bitten die Beamten um eine Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)