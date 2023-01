Günzburg

"Aus der Maskenaffäre hat die CSU die richtigen Konsequenzen gezogen"

Plus CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht bei einem Besuch unserer Lokalredaktion kurz über Alfred Sauter und länger darüber, dass seine Partei Stadt und Land im Blick hat.

Von Till Hofmann

Herr Huber, Sie sind am Tag Ihres Redaktionsbesuchs im Landkreis Günzburg unterwegs. Wie gut kennen Sie den Landkreis? Was machen Sie hier?



Martin Huber: Ich bin seit vielen Jahren gut mit Landrat Hans Reichhart befreundet, 2013 sind wir gemeinsam in den Landtag gekommen und waren dort in der Jungen Gruppe in der CSU-Fraktion. Uns verbindet deshalb einiges. Die CSU-Landtagskandidatin Jenny Schack kenne und schätze ich natürlich auch.

