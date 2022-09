Ausgelaufener Dieselkraftstoff verursacht Unfall in Günzburg

Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn kann zu einer Rutschpartie führen. Das erlebte eine 19-jährige Autofahrerin in Günzburg. Nun sucht die Polizei das Pannenfahrzeug.

Weil sie mit ihrem Wagen auf eine Dieselspur geriet, kam am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin in der Auffahrt von der Wilhelm-Maybach-Straße auf die Bundesstraße 16 in Fahrtrichtung Günzburg ins Schleudern. Im Kurvenbereich rutschte der Wagen gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Wer hat ein Pannenfahrzeug bemerkt?

Die Polizei leitete gegen den bislang unbekannten Verursacher der Dieselspur ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Fahrer das Auslaufen des Diesels auf der B16 im Bereich der Autobahnauffahrt zur A8 in Fahrtrichtung München bemerkt hatte. Zeugen, die dort am gestrigen Abend ein Pannenfahrzeug beobachtet haben oder sonstige Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)