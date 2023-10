Ausparker übersieht in Günzburg 20-Jährige auf Kraftrad

In der Bahnhofstraße übersah ein Autofahrer eine Kraftradfahrerin. Sie zog sich eine Prellung an der Hand zu.

Ein 48-jähriger Autofahrer parkte am Mittwochabend aus einer Parkbucht in der Bahnhofstraße aus. Dabei unterschätzte er laut Polizei die Entfernung eines sich nähernden Kraftrades. Dessen 20-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Heck des Volkswagens auf. Einen Sturz konnte die junge Frau zwar verhindern, sie zog sich aber eine Prellung an der Hand zu. (AZ)