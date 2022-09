Günzburg

vor 34 Min.

Außergewöhnliches Konzert für Musikliebhaber des Seltenen

Plus Im Heimatmuseum Günzburg gab es ein Konzert der englischen Liedkunst aus der Zeit Elisabeth I. – mit einem venezianischen Spinett als Begleitinstrument.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Mit einem außergewöhnlichen Konzert endete in diesem Jahr der Günzburger Kultursommer in exquisitem Rahmen: Das Heimatmuseum öffnete am Freitagabend seine Pforten für ein musikalisches Ereignis, das sich nicht an die große Masse richtete, sondern an Musikliebhaber, die sich auch am Seltenen und Ungewöhnlichen erfreuen. Der kleine Kreis hatte im für etwa 50 Personen aufgestuhlten Rokokosaal bequem Platz, nur wenige Sitze blieben leer.

