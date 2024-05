Günzburg

Musik verbindet: Konzert in Günzburg begeistert das Publikum

Plus Der jüdische Klarinettist Giora Feidman und sein Begleiter begeistern in Günzburg mit Kompositionen des Muslims Majid Montazer, jüdischen Traditionals und Jazz.

Von Martin Gah

„Heute lieben sich die Juden und die Deutschen. Warum kann das nicht auf der ganzen Welt so sein?“ Diese Frage stellte der musikalische Gast bei der aktuellen Veranstaltung im Forum am Hofgarten in Günzburg. Giora Feidman hatte einen abenteuerlichen Lebenslauf.

Er wurde 1936 als Sohn jüdischer Eltern in Buenos Aires geboren. Diese waren Klezmer-Musiker in der vierten Generation. Mit 18 Jahren wurde er Klarinettist am Theater Buenos Aires, drei Jahre später wollte er den neu gegründeten Staat Israel kennenlernen und ließ sich ans dortige philharmonische Orchester verpflichten. 1970 ging er nach New York und begann Klezmerplatten aufzunehmen. 1984 spielte er in einer Theaterinszenierung von Peter Zadek einen Klezmer-Musiker. Seitdem absolviert er 60 Prozent seiner Auftritte in Deutschland und sieht dieses Land als seine Heimat an. Im Jahr 2001 ehrte ihn der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse für seine Verdienste um die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden mit dem Bundesverdienstkreuz.

