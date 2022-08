Ausstellung "Bürger machen Europa" im Günzburger Heimatmuseum

Plus Eine Ausstellung im Günzburger Heimatmuseum über Krieg, Vertreibung, Versöhnung und Freundschaft soll zeigen, dass die europäische Idee mit Leben gefüllt werden muss.

Was ist Europa? Antworten auf diese Frage fallen sicher vielfältig aus. Ihre ganz persönliche Sicht erläutern sieben Personen aus Stadt und Kreis Günzburg bei einer Ausstellung, die am Wochenende eröffnet wurde und noch bis 22. November im Heimatmuseum Günzburg zu sehen ist. Die von Museumsleiter Raphael Gerhardt und seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Julya Berzen zusammengestellte Ausstellung beleuchtet unterschiedlichste Themen – Krieg und Vertreibung, Versöhnung und Freundschaft, Literatur und Musik oder Flucht und Migration.