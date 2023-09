Günzburg

11:00 Uhr

Ausstellung in Günzburg zeigt Holzkunst in der Hofkirche

Uwe Köhle stellt 15 seiner Kunstobjekte in der Hofkirche in Günzburg aus.

Plus Vier Jahre arbeitete Künstler Uwe Köhle an seinem Traumbaum. Dieses Werk und 14 weitere seiner Kunstobjekte sind ab 1. September in Günzburg zu sehen.

Von Sandra Kraus

Holzkunst von Uwe Köhle ist ab heute, 1. September, in der Hofkirche am Schlossplatz im Günzburg zu sehen. Zur Vernissage mit Sektempfang um 18 Uhr laden die Freunde der Hofkirche ein, Holzkünstler Uwe Köhle wird auch da sein. 15 Kunstobjekte sind ausgestellt, jedes einzelne eine Hommage an den Baum, aus dessen Holz die Skulptur geschaffen wurde.

Köhle, der seine Werkstatt und Galerie in Schelklingen westlich von Ulm hat, sagt: „Ich lasse Bäume weiterleben.“ Es sind Stämme von Obst- und Nussbäumen, die ihn magisch anziehen, deren Maserung und Einmaligkeit er herausarbeitet und inszeniert. Ob glattgeschliffen oder rau, ob mit Fraßspuren von Tieren im Holz oder Astlöchern, ob gekerbt oder gesägt - die Ideen zur Bearbeitung der bis zu zwei Meter hohen Stämme gehen Köhle nicht aus. Seine Spezialwerkzeuge dazu auch nicht, falls nötig baut sie sich der gelernte Maschinenschlosser einfach selbst.

