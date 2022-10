Günzburg zeichnet engagierte Künstlerinnen und Musiker aus

Zum vierten Mal verleiht Günzburgs Oberbürgermeister die Kulturmedaille an lokale Personen. Vor allem die jungen Talente stehen im Mittelpunkt.

Sie alle vereint eines: die Leidenschaft für Kunst, Kultur und Musik. Und genau dafür sind sie – engagierte Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker – nun im Forum am Hofgarten in Günzburg ausgezeichnet worden. Zum vierten Mal bedachte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Geehrten mit der Kulturmedaille der Großen Kreisstadt sowie mit einer Urkunde.

In seiner Rede schlug Jauernig allerdings auch ernste Töne an. So stehe unsere Weltordnung in Anbetracht des Krieges in der Ukraine, der Energiekrise und nicht zuletzt wegen der Pandemie gerade vor immensen Herausforderungen. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass Kunst und Kultur Stabilität, Werte und Gemeinschaft vermitteln. "Ich hoffe, dass die Musik euch über die Prüfungsleistungen hinausträgt, euch Halt gibt und ihr im Musizieren mit anderen Jugendlichen ein besonderes Gemeinschaftsgefühl erlebt", sagte Jauernig zu den geehrten Nachwuchstalenten.

Nachwuchstalente stehen in Günzburg im Mittelpunkt

Ausgezeichnet wurden 14 junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule Günzburg für ihre bestandenen D1- und D2-Prüfungen sowie der Kunstverein Off-Art, die Maria-Theresia-Mittelschule und Petra Demmel, die 35 Jahre lang die Geschicke der Volkshochschule Günzburg leitete. Besonders die jungen Nachwuchstalente standen im Mittelpunkt des Abends. So etwa die zehnjährige Carlotta Bodensteiner, die von ihrer "Liebe zum Hackbrett" schwärmte, Maria Hußlein, die mit ihrem Soloauftritt mit dem Waldhorn die etwa 70 Gäste begeisterte oder auch Raphael Engel, der seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier spielt.

Daneben wurden auch 117 Schülerinnen und Schüler auf einen Schlag auszeichnet: Sie alle waren Teil der Opern-AG der Maria-Theresia-Mittelschule, die im Schuljahr 2021/2022 "Die Zauberflöte" auf die Bühne brachte und Hunderte von Zuschauern begeisterte. Schulleiter Ralf Klügl nahm die Auszeichnung zusammen mit Mitgliedern seines Teams entgegen.

Petra Demmel war 35 Jahre lang der kreative Kopf der Volkshochschule Günzburg und wurde nun dafür mit Urkunde, Medaille und Blumenstrauß geehrt. In all den Jahren hat sich Demmel laut Jauernig immer wieder gesellschaftspolitisch engagiert, um Flagge gegen demokratiefeindliche Positionen zu zeigen.

Außergewöhnliche Kunsterlebnisse dank des Vereins Off-Art

Vom Günzburger Kunstverein Off-Art waren Susanne Pögl-Aßfalg und Ralf Strassner gekommen, um die Ehrung entgegenzunehmen. "Der direkte Dialog zwischen Künstlern und Besuchern, Führungen und Künstlergespräche bieten Menschen Zugänge zur Kunst. Off-Art gelingt es, auf Augenhöhe und unterhaltsam auch anspruchsvolle Werke zu vermitteln", betonte der Oberbürgermeister. Der Einsatz der Vereinsmitglieder schenke uns allen außergewöhnliche Kunsterlebnisse, etwa den Skulpturenpark.

Zum Abschluss – und auch zu Beginn der Ehrung – spielte die Band Sound Cloud. Sängerin Teodora Rajakovac zählte mit ihrer außergewöhnlichen Stimme zu einer der vielen Geehrten.

