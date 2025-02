Auszeichnung für Vanoni

Stellvertretend für das gesamte Team des Günzburger Unternehmens Vanoni wurden Horst und Sven Seeberger zum Bettenfachhändler des Jahres 2025 gekürt. Die Preisverleihung fand auf der Internationalen Heimtextil-Messe in Frankfurt statt, wo die Fachzeitschrift BTH Heimtex die Haustex Stars 2025 auszeichnete. Dieser Branchenpreis würdigt den Mut, das Engagement und die Kreativität von Bettenfachhändlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Haustex zeichnet jährlich herausragende Fachgeschäfte und Abteilungen in verschiedenen Kategorien aus. Vanoni erhielt diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal, nach den Jahren 2010, 2011 und 2021. Das deutschlandweit einzigartige Konzept und die damit verbundenen Events haben die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Industrie, des Handels, von Einkaufsverbänden und der Haustex-Redaktion erneut überzeugt, die Auszeichnung an das Günzburger Fachgeschäft Vanoni-Lebensräume zu verleihen. (AZ)

