Auszubildende der Aumann Gruppe erhält Schulpreis

Das ASTA Holzwerk und die Unternehmensgruppe Aumann gratulieren ihrer Auszubildenden Johanna Langhans zu einer besonderen Auszeichnung. Bei der Abschlussfeier Ende Juli erhielt sie von der Berufsschule Günzburg den Schulpreis als Berufsbeste. Die Ausbildung zur Industriekauffrau verkürzte sie Dank Abitur auf zwei Jahre und schloss mit der Bestnote 1 ab. Für Engagement, Zielstrebigkeit und Teamgeist war sie bei Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten sehr geschätzt. Wir bedanken uns herzlich für ihre hervorragende Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft viel Erfolg und Freude. Das Bild zeigt von links: Andreas Steinbacher (Vorstandsmitglied Sparkasse), Ilona Markt (Klassenleitung), Johanna Langhans (Aumann Unternehmensgruppe), Martin Neumann (Schulleiter).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!