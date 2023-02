Auto am BKH Günzburg angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Bezirkskrankenhauses in Günzburg nach Zeugen.

Auf dem Parkplatz des Bezirkskrankenhauses in Günzburg wurde am Freitag zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr ein dort abgestellter schwarzer Smart angefahren und beschädigt. Der oder die unbekannte Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)