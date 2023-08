Auto auf dem Deffinger Pendlerparkplatz angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich in Günzburg auf dem Pendlerparkplatz in Deffingen ereignete.

Unbekannte beschädigen ein geparktes Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz in Deffingen und fahren dann davon. Am Mittwochabend erstattete ein Geschädigter laut Polizei Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Morgen hatte er sein Auto am Pendlerparkplatz in Deffingen geparkt.

Als er am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange und Motorhaube fest. Die Unbekannten Personen entfernten sich, ohne sich um die Pflichten zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)