Günzburg

14:10 Uhr

Auto auf dem Parkplatz des Günzburger Ärztehauses angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Günzburg: Unbekannte fuhren auf einem Parkplatz ein Auto an an und dann davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Demnach stellte am Donnerstag eine 60-Jährige ihr Auto zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Lindenallee ab. In diesem Zeitraum fuhren bislang unbekannte Personen mit einem Fahrzeug gegen das Heck des geparkten Autos und entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Auto auf Ärztehaus-Parkplatz in Günzburg angefahren: 3000 Euro Schaden Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

