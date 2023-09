Auto auf der A8 bei Günzburg in Vollbrand: Verkehr staut sich

Aktuell läuft ein Feuerwehreinsatz auf der A8 kurz nach der Anschlussstelle Günzburg in Richtung München. Grund ist ein brennendes Auto. Es staut sich.

Etwa eineinhalb Kilometer nach der A8-Ausfahrt Günzburg gerät am Freitagvormittag ein Auto in Vollbrand. Das bestätigt die Polizeipressestelle in Kempten. Die Polizei sei gegen 11 Uhr am Einsatzort eingetroffen. Der ADAC-Staumelder meldet "Gefahr durch brennendes Fahrzeug", zwischen der Anschlussstelle Günzburg und der Anschlussstelle Burgau staut es sich bereits. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die in Richtung München unterwegs sind, müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald neue Informationen vorliegen. (AZ)