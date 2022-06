Auto auf Günzburger Parkplatz angefahren und geflüchtet

Eine böse Überraschung erlebte der Kunde eines Günzburger Verbrauchermarktes, als er nach dem Einkauf Beschädigungen an seinem Auto entdeckte.

Ein Mann aus Burgau parkte am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr seinen grauen Seat Ibiza auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg. Als er fünf Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden auf der rechten Fahrzeugseite.

Rund 1500 Euro Schaden nach Unfallflucht bei Günzburger Verbrauchermarkt

Hinweise auf den Verursacher gab es nicht. Es entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)