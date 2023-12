Auto erfasst Reh frontal

Eine Autofahrerin ist in Richtung Reisensburg unterwegs, als ihr ein Reh vor das Fahrzeug springt. Das Tier rennt nach dem Zusammenstoß weiter.

Am Samstag um 6.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Wagen die Donaustraße von der B16 kommend in Richtung Reisensburg, als ihr von links kommend ein Reh vor das Auto lief. Die Frau konnte laut Polizei einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Reh mit der Front ihres Fahrzeugs. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß weiter und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)