Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Günzburg. Ein Auto ist angefahren worden, jetzt werden Zeugen gesucht.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg wurde am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr ein dort geparktes Auto der Marke Subaru, Typ Forester, angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Personen entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Subaru entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten. (AZ)