Auto in Günzburg angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Günzburg Zeugen. Ein Auto wurde auf dem Parkplatz im Gewerbegebiet beschädigt.

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Günzburg. Demnach wurde zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Reindlstraße ein dort geparkter grauer Seat angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannte Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)