Auto kollidiert mit Ampelanlage an der B16

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend eine Ampel an der B16 demoliert. Laut Polizei bog der Unbekannte gegen 22.30 Uhr von der Anschlussstelle Günzburg kommend nach links auf die B16 in Fahrtrichtung Kötz ab. Dabei kollidierte er mit einer auf dem Grünstreifen stehenden Ampelanlage. Durch den Zusammenstoß knickte der Mast der Ampel um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt.

Der Sachschaden an der Ampelanlage beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)