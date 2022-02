Auto kracht gegen Kleintransporter

Ein Autofahrer hat in der Heidenheimer Straße in Günzburg beim Abbiegen die Vorfahrt eines Kleintransporters missachtet. Verletzt wird niemand.

Am vergangenen Freitagnachmittag ist in der Heidenheimer Straße ein Unfall zwischen einem Auto und einem Kleintransporter passiert. Laut Polizei wollte ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Kappenzipfel nach links in die Heidenheimer Straße abbiegen. Auf der Heidenheimer Straße fuhr zeitgleich ein 50-Jähriger mit einem Kleintransporter geradeaus in Richtung Ortsausgang.

Der Autofahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des von links kommenden Kleintransporters und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)