Auto mit Anhänger war auf der A8 mit Warnblinklicht unterwegs

Mit Warnblinklicht ist eine 20-Jährige auf der A8 gefahren. Die Autobahnpolizei stellte bei der Kontrolle fest, dass der Anhänger auch überladen war.

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm stoppte am Freitag, 3. Dezember, um 0.30 Uhr auf der A8 ein Auto mit rumänischem Kennzeichen und einem Anhänger. Am Auto sei laut Polizei das Warnblinklicht während der Fahrt eingeschaltet gewesen, am Anhänger sei die Beleuchtung defekt gewesen. Die 20-jährige Fahrerin sei auch zu schnell unterwegs gewesen.

Der Beifahrer reparierte das Licht am Anhänger direkt vor Ort

Die Polizei kontrollierte das Auto und den Anhänger und habe festgestellt, dass der Anhänger um mehr als 40 Prozent überladen war. Die Frau musste mehr als 500 Euro bezahlen und das Fahrzeug stehen lassen, bis die Fracht des Anhängers umgeladen wurde. Der Beifahrer reparierte das Licht am Anhänger gleich vor Ort. (AZ)