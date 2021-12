Auto mit falschen Kennzeichen und ohne Zulassung auf der A8 unterwegs

Mehrere Anzeigen bekommt ein Autofahrer, der auf der A8 mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Warum das keine gute Idee war, erklärt die Polizei.

Einen guten Riecher hatten am Mittwochnachmittag die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm, als sie auf der A8 in Höhe Günzburg unterwegs waren. Ihnen fiel ein Auto der Marke Hyundai auf, das sie an der nächsten Ausfahrt einer genaueren Kontrolle unterzogen. Dabei stellten sie fest, dass der 41-Jährige an dem Fahrzeug, das er zuvor in Augsburg gebraucht erworben hatte, falsche Kennzeichen angebracht hatte.

Mann in Günzburg mit falschen Autokennzeichen wollte Geld sparen

Die Polizei erklärt, warum das keine gute Idee war: Der Mann wollte sich die Versicherung und eine Zulassung sparen, indem er von einem seiner regulär zugelassenen Autos das Kennzeichen nahm und dieses an den Hyundai montierte. Das bedeutet jedoch, dass er durch den Tausch der Kennzeichen auf der A8 ohne Zulassung und damit auch ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die Konsequenzen seines Handelns sind teuer: Den Mann erwarten nun gleich mehrere Anzeigen, die ihn sicherlich mehr kosten werden, als er zu sparen versuchte. (AZ)