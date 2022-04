Auto rollt bei Kontrolle davon und beschädigt Polizeifahrzeug

Eine Polizeikontrolle nahm in Günzburg ein teures Ende: Das Polizeifahrzeug wurde beschädigt, weil der Fahrer beim Wechsel auf die Rücksitzbank an den Schalthebel kam.

Einen kuriosen Unfall klärten die Kräfte der Autobahnpolizeistation Günzburg in der Nacht auf Freitag auf. Nach ihren Angaben kam von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Kempten der Auftrag, einen Verkehrsunfall aufzunehmen, bei dem ein Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Günzburg beschädigt wurde. Und das ereignete sich folgendermaßen: Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg sichtete gegen 23.50 Uhr ein in der Reindlstraße fahrendes Auto und wollte dieses zu einer Kontrolle anhalten.

Das Fahrzeug stoppte an der Bushaltestelle in der Reindlstraße und die Beamten stellten ihren Streifenwagen hinter dem zu kontrollierenden Fahrzeug ab. Als sie ausgestiegen waren und zu dem Wagen gingen, bemerkten sie, dass das Fahrzeug langsam zurückrollte und der Fahrer von seinem Sitz nach hinten auf die Rücksitzbank kletterte. Er hatte offensichtlich versehentlich am Wählhebel des Automatikgetriebes den Rückwärtsgang eingelegt, anstatt ihn in die Parkstellung zu bringen. Das Fahrzeug stieß dadurch gegen den dahinter stehenden Streifenwagen.

Der Autofahrer hatte keinen Führerschein in Günzburg

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 29-jährige Fahrzeughalter, der ebenfalls im Fonds des Autos angetroffen werden konnte, erhält eine Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. An dem Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Günzburg wurde die Frontstoßstange beschädigt, am Fahrzeug des Beschuldigten die Heckstoßstange. Der Schaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. (AZ)