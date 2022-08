Auto schrammt Baum in Günzburg und überschlägt sich mehrfach

Möglicherweise war bei einem Unfall in der Riedstraße Alkohol im Spiel. Ein Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und verletzte sich nur leicht.

Vom Glück im Unglück kann ein 26-jähriger Autofahrer sprechen, der sich am späten Samstagabend in Günzburg mit seinem Auto auf der Riedstraße in Höhe Brunnenmahd gleich mehrfach überschlug, ohne sich dabei schwer zu verletzen. Laut Polizeiangaben kam bei den Beamten der Polizei Günzburg am Unfallort der Verdacht auf, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sein könnte. Im Bereich der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Der Wagen des 26-Jährigen touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb in einem Feld liegen. Foto: Mario Obeser

Auto landete auf der Fahrerseite in einem Feld bei Günzburg

Nach ersten Erkenntnissen war der 26-Jährige mit seinem Mercedes C-Klasse von der Bundesstraße 16 kommend auf der Riedstraße in Fahrtrichtung Riedhausen unterwegs. Es war etwa 22.30 Uhr, als der Mercedesfahrer nach einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Laut Polizeiangaben verlor der 26-Jährige völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug, als dieses einen Baum streifte. Daraufhin überschlug sich der Mercedes mehrfach und schleuderte über den rechten Fahrbahnrand von der Straße. Dort blieb das völlig demolierte Autowrack auf der Fahrerseite in einem Feld liegen. Durch die Überschläge zerstreuten sich Fahrzeugteile weit im Umfeld. Die Polizeiinspektion Günzburg schätzt den Unfallschaden auf etwa 3500 Euro.

Günzburger Anwohner eilten sofort zur Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe

Anwohner, die durch die Geräusche des Überschlags auf den Unfall aufmerksam geworden waren, eilten zur Unfallstelle und halfen dem 26-Jährigen aus dem Wrack. Der Mann hatte wohl einen Schutzengel als seinen Begleiter, denn angesichts der starken Unfallschäden kam er mit seinen Verletzungen glimpflich davon. Nur leicht verletzt wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort musste der 26-Jährige auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die rund 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg sperrten den Streckenabschnitt, stellten den Brandschutz sicher, reinigten die Fahrbahn und sammelten die Fahrzeugteile zusammen. Der Rettungsdienst rückte mit einem Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einer Einsatzleiterin Rettungsdienst an. Ebenso war die Kreisbrandinspektion Günzburg im Einsatz. Die Polizeiinspektion Günzburg nahm den Unfall auf.