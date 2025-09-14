Auto stößt auf der B16 mit einem Rettungswagen zusammen

Am Samstagnachmittag ist auf der B16 in Günzburg ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen passiert. Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr laut Polizei auf dem rechten Fahrstreifen und wollte nach links wechseln. Obwohl sie den von hinten herannahenden Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn wahrgenommen hatte, scherte sie zu früh nach links aus.

Dabei touchierte sie mit der Front ihres Autos das Heck des Rettungswagens. Im Anschluss geriet sie leicht nach rechts und stieß gegen ein Verkehrsschild, wodurch der rechte Außenspiegel ihres Fahrzeugs abriss. Der Rettungswagen, den eine 26-jährige Fahrerin steuerte, befand sich auf Anfahrt zu einem Einsatz, weshalb sich kein Patient im Fahrzeug befand, so die Polizei. (AZ)