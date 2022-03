Auto übersehen: Zwei Verletzte nach Unfall in Günzburg

Ein 40-Jähriger möchte in Günzburg auf die A8 abbiegen, übersieht jedoch ein anderes Auto. Beide Fahrzeuge krachen gegeneinander. Das sind die Folgen des Unfalls.

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr wollte ein 40-jähriger Autofahrer von der B16 kommend auf die A8 in Richtung München abbiegen. Hierbei übersah er jedoch laut Polizeibericht einen Wagen im Gegenverkehr. Die bevorrechtigte Fahrerin des anderen Fahrzeugs konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Beim Abbiegen Auto nicht gesehen: Unfall mit Verletzten in Günzburg

Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen kam es zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)