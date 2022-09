Auto zum dritten Mal in einem Monat beschädigt

Zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter das Auto einer Günzburgerin beschädigt – diesmal den rechten Autospiegel.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein im Buchenweg in Günzburg geparkter Wagen beschädigt. Es handelt sich hierbei laut Polizei um die dritte Sachbeschädigung innerhalb eines Monats zum Nachteil der Anzeigenerstatterin. Diesmal wurde der rechte Außenspiegel des Autos beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefon 08221/919-0 erbeten. (AZ)