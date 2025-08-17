Icon Menü
Autofahrer angehalten: Er hatte noch nie einen Führerschein

Die Verkehrspolizei will einen 42-Jährigen in Günzburg überprüfen. Doch der nimmt erstmal Reißaus. Die Polizei findet schnell heraus, warum.
    In Günzburg hat die Verkehrspolizei einen Autofahrer erwischt, der ohne Führerschein unterwegs war.
    In Günzburg hat die Verkehrspolizei einen Autofahrer erwischt, der ohne Führerschein unterwegs war. Foto: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

    Eine Streife der Verkehrspolizei wollte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr eine Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Nachdem der Fahrer den Beamten mit der „Kelle“ sah, bog dieser kurzerhand in einen Hof ab. Die Beamten konnten den 42-jährigen Mann jedoch an seinem Fahrzeug noch antreffen und der Kontrolle unterziehen. Der Grund für das „spontane Abbiegen“ war schnell gefunden. Der Mann räumte ein, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten fest, dass die 57-jährige Beifahrerin ihn mit dem ihr überlassenen Fahrzeug fahren ließ, obwohl sie wusste, dass der Mann keinen Führerschein hat. Fahrer und Beifahrerin erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise der Beihilfe hierzu. Die Beifahrerin, die übrigens laut Polizei einen Führerschein hat, konnte die Fahrt anschließend fortsetzen. (AZ)

