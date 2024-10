Autofahrer auf der A8 mit Handy am Steuer und zu schnell unterwegs

Die Polizei hat am Montag einen Autofahrer erwischt, der mit seinem Anhänger zu schnell auf der A8 unterwegs war und sein Handy am Steuer benutzt hat. Einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Günzburg fiel am Vormittag ein Fahrzeuggespann auf der Autobahn in Fahrtrichtung München auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten führten eine Messung durch und stellten fest, dass der 60-jährige Fahrer mit seinem Anhänger über 40 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war. Mit seinem Gespann hätte er lediglich 80 Stundenkilometer fahren dürfen. Als die Beamten den Mann zur Kontrolle anhielten, hatte der 60-Jährige sein Handy am Ohr. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Er muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten und einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich rechnen. (AZ)

