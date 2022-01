Autofahrer bremst Bus in Günzburg aus: Fahrgast wird verletzt

In der Stadt Günzburg bremst ein Autofahrer einen Bus mehrfach so stark aus, dass sich ein Fahrgast verletzt.

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht Zeugen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Laut Polizei fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr eine Busfahrerin in der Ulmer Straße. Auf Höhe der Drillgasse fuhr der Fahrer eines weißen VW Pkw so knapp vor dem Bus auf die Ulmer Straße ein, dass die Busfahrerin stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf der Fahrt bremste der Autofahrer des VW im Bereich der Einmündung Weißenhorner Straße – Ulmer Straße im Einmündungsbereich ohne ersichtlichen Grund erneut stark ab, so dass die Busfahrerin laut ihren Angaben zu einer Vollbremsung gezwungen wurde.

Autofahrer zwingt Bus in Günzburg zum Bremsen: Fahrgast wird verletzt

Bei dem Bremsmanöver wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand ein noch unbekannter Fahrgast des Busses leicht verletzt. Zeugen, die die beiden beschriebenen Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer des weißen VW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. Zudem wird der Fahrgast, der sich bei dem Bremsmanöver verletzt hatte, gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Günzburg aufzunehmen. (AZ)