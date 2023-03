Autofahrer bringt Radler zum Sturz, beschimpft ihn und fährt weiter

In Günzburg stürzte ein Radfahrer wegen eines Autos und verletzt sich. Statt zu helfen, beschimpft ihn der Verantwortliche und begeht dann Unfallflucht.

Ein 54-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag mit seinem Fahrrad den Stadtberg in Richtung Pfarrhofkreuzung befahren. Aus dem Parkhaus kam ein Unbekannter mit seinem Pkw und fuhr ohne anzuhalten auf die Fahrbahn. Laut Angaben der Polizei geriet der Fahrradfahrer dadurch ins Schlingern und stürzte schließlich zu Boden. Dabei zog er sich einige Schürfwunden zu. Der Unbekannte stieg aus seinem Pkw, beschimpfte den am Boden liegenden Radfahrer und fuhr davon. Da das Kennzeichen des Pkw jedoch bekannt war, ermittelten die Beamten den Fahrer umgehend. Es handelte sich um einen 49-jährigen Mann. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)