Autofahrer fährt aus Parklücke auf Straße, es kommt zu Zusammenstößen

Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 10.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Günzburg in Richtung des Bahnhofs gefahren. Auf Höhe der Hausnummer zehn fuhr ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auf die Straße ein, sodass die 21-Jährige ausweichen musste. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein Fahrzeug im Gegenverkehr. Das berichtet die Günzburger Polizei.

An dem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr und dem Auto der 21-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Fahrer, der am Straßenrand geparkt hatte, entfernte sich von der Unfallstelle und ist nicht bekannt. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden (AZ).