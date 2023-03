Autofahrer fährt Mitarbeiterin der Verkehrsüberwachung über den Fuß

Selbstverständlich ist das beschriebene Verhalten des Verkehrsteilnehmers nicht in Ordnung und durch nichts zu entschuldigen. Ich kenne auch die konkrete Situation nicht und maße mir nicht an diese zu beurteilen, aber aus eigener Erfahrung mit einer Kontrolleurin der Stadt Günzburg möchte ich anmerken, dass diese extem unfreundlich war, als ich das Gespräch mit Ihr suchte. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich - aus meiner subjektiven Sicht - unberechtigt eine Verwarnung an der Windschutzscheibe hatte und der Kontrolleurin versuchte die Situation zu beschreiben um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu suchen. Leider wurde ich eiskalt mit einem bestenfalls schnippischen (gefühlt sehr provokanten) Kommentar, stehen gelassen. Dass so ein Verhalten, dann bei einem eher emotionalen Gegenüber Reaktionen auslöst, ist auch nachvollziehbar. Natürlich rechtfertigt das - wie eingangs bereits gesagt - keinesfalls das gezeigte Verhalten. Was ich damit aber sagen will ist, dass es auch die Aufgabe der Stadt Günzburg wäre Ihre KonrolleurInnen zu schulen und anzuleiten sich deeskalierend zu verhalten und nicht auch noch zu provozieren in so einer emotionalen Situation.

