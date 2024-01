Autofahrer fahren in Günzburg Verkehrsschild und Pfosten an

Zwei Autofahrern ist in Günzburg beim Abbiegen ein Missgeschick passiert.

Bei zwei Verkehrsunfällen in Günzburg ist am Dienstag Sachschaden entstanden. Gegen 13 Uhr hatte ein 69-Jähriger an der Einmündung des Geisloherweges in die Augsburger Straße mit seinem Auto beim Abbiegen ein Verkehrszeichen gestreift, das auf einer kleinen Verkehrsinsel an der Zufahrt zum Geisloherweg steht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2000 Euro. Gegen 14 Uhr war dann ein 87-Jähriger mit seinem Auto auf dem Marktplatz in Günzburg in Fahrtrichtung Stadtberg unterwegs. Als der Mann auf dem Marktplatz den großen Weihnachtsbaum umfahren wollte, streifte er mit seinem Auto einen Verkehrspfosten auf der Beifahrerseite. Sowohl am Fahrzeug als auch am Pfosten entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro. (AZ)